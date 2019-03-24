Деми Мур примерила платье-вышиванку от украинского дизайнера: фото

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Деми Мур в украинской вышиванке
Деми Мур в украинской вышиванке / Instagram / @dailymoore_

Голливудская актриса Деми Мур поразила своих поклонников. Звезда стала приглашенной гостьей торжественного мероприятия, на которое пришла в стильном платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin.

Как известно, украинские бренды стремительно завоевывают зарубежный рынок. В отечественной одежде успели засветиться королевские персоны, голливудские актрисы и модели. В этот раз украинскую вышиванку одела знаменитая Деми Мур.

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Роскошные наряды желтого цвета она выбрала из коллекции Vita Kin. Миди-платье имело белую вышивку, которая была усеяна по всему наряду. Свой стильный образ Деми Мур дополнила расплетенными волосами, светлой обувью и очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DEMI MOORE DAILY (@dailymoore_)

В таком наряде Деми Мур пришла на торжественное празднование 10-й годовщины брака Брюса Уиллиса с очаровательной Эммой Хеминг. Пара во второй раз обменялась клятвами и примерила белоснежную одежду. На мероприятии присутствовали ближайшие родственники актера, в частности, дочери от брака с Деми Мур – 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Талула. Девушки охотно спели на празднике звездного отца под гитару. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daily Mail (@dailymail)

К слову, Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с ноября 1987 года до октября 2000 года. Пара считалась образцовой, ведь всегда демонстрировала слаженность и семейную идиллию. Однако внезапно актеры решили развестись, а Деми Мур взяла опеку над их 3 детьми. Впоследствии Брюс Уиллис рассказывал, что этот разрыв был самой большой его ошибкой.

После развода Деми Мур не вмешивалась в общение экс-супруга с дочерьми, а наоборот способствовала этому. У актеров сохранились теплые дружеские отношения, поэтому неудивительно, что Брюс Уиллис пригласил бывшую жену на торжественное событие.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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