Деми Мур призналась, что в 15 лет ее изнасиловал мужчина с согласия матери

Знаменитая американская актриса Деми Мур выпустила собственные мемуары "Наизнанку" (Inside Out), где рассказала о шокирующих подробностях из детства, в частности, об изнасиловании в 15-летнем возрасте.

По ее словам, однажды она вернулась домой, когда в доме был пожилой мужчина. Именно он совершил надругательство над девушкой-подростком. Как сообщают в The Guardian, после изнасилования он сказал, что за это он заплатил ее матери 500 долларов.

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Это было изнасилование. И разрушительное предательство. Ну, как это, когда твоя мать делает из тебя проститутку за 500 долларов?

– говорится в книге.

Женщина также рассказала, что ее мать была алкоголичкой и в подростковом возрасте часто водила ее по барам, чтобы там мужчины обращали внимание на девушку. Также она поделилась, что когда Деми было 12 лет, мать актрисы совершила первую попытку самоубийства, но тогда ей девочка спасла жизнь.

"Я помню, как использовала свои пальцы, маленькие детские пальцы, чтобы достать изо рта матери таблетки, которые она пыталась проглотить, – рассказала актриса. – Мое детство закончилось. Это был переломный момент".

Недавно 56-летняя Деми Мур дала также откровенное интервью, рассказывая о своей книге, и на вопрос, верит ли она мужчине, который ее изнасиловал, о заработке матери, она ответила двусмысленно.

"Я не думаю, что она продала меня, что это была прямая сделка. Но она дала ему доступ в нашу квартиру и тем самым подвергла меня опасности", – призналась Мур.

Смотрите откровенное интервью с Деми Мур:

Что известно об отношениях Деми Мур?

Голливудская кинозвезда имела не только тяжелое детство, но и взрослую жизнь. В середине 1980-х актриса прошла реабилитацию от алкоголизма и наркомании, а в 2012 году ее жизнь снова наполнилась проблемами после развода с Эштоном Кутчером. Известно, что звезды поженились в 2005 году и за это время она потеряла ребенка на шестом месяце беременности, имела затяжную депрессию, злоупотребляла обезболивающими средствами и алкоголем. В 2011 году пара развелась, после чего Эштон Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис. Ранее она также была замужем за Брюсом Уиллисом (1987-2000), от которого родила трех дочерей, и Фредди Муром (1980-1985).