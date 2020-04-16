Деми Роуз едва прикрыла руками свою пышную грудь на новом фото 18+
Британская пышнотелая модель Деми Роуз не дает соскучиться своим поклонникам, из-за чего как можно чаще публикует откровенные фото в сети. Под новой фотографией она получила немало положительных комментариев, а чтобы еще больше поднять настроение им, она разыграла достаточно большую сумму денег.
Девушка, как и все остальные звезды, находится на карантине и оберегает себя от заражения коронавирусом. Поэтому публикует эротические фотографии из собственного дома. Неизвестно, новое ли это фото, но на нем Деми демонстрирует невероятно пышное декольте, которое едва прикрывает руками. Из всей одежды на ней присутствовали только крошечные трусики оранжевого цвета.
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Ранее звезда уже публиковала эротические снимки, которыми будоражила сеть. Посмотрите на несколько из них.
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