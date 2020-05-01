Деми Роуз едва удержала большой бюст в купальнике: пикантные фото

Сексапильная британка не забывает о жарких съемках даже в условиях изоляции. Из собственной квартиры в Лондоне Деми Роуз публикует фото в соблазнительных образах с минимальным количеством одежды. Звезда показала кадры, на которых засветила большой бюст в купальнике.

Ни один "карантинный" день Деми Роуз не обходится без позирований на камеру. Модель, которая убеждена в безупречности своего тела, делится соблазнительными снимками в инстаграм-профиле.

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Для новой домашней фотосессии знаменитость выбрала довольно романтичный образ. Она предстала в купальнике нежно-розового цвета и легкой юбке с тропическим принтом и глубокими разрезами от бедер. Для большей чувственности Деми Роуз украсила свою прическу розой.

Однако и в этот раз не обошлось без эротики. Модель едва удержала большой бюст в крошечном бюстгальтере, который явно не соответствовал размеру груди секс-символа. Судя по всему, роковая брюнетка не озабочена такими мелочами и радушно продолжает акцентировать на своих аппетитных формах.



Деми Роуз засветила грудь в купальнике / Фото: Instagram / @demirose

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Деми Роуз засветила грудь в купальнике / Фото: Instagram / @demirose