Деми Роуз поделилась кадрами с горного отдыха: соблазнительный образ модели

24-летняя британская модель неизменно поражает поклонников своими соблазнительными съемками во время отдыха на роскошных курортах. Деми Роуз не изменяет себе даже во время горного отдыха, хвастая соблазнительным бюстом на фоне живописных пейзажей.

13-миллионная аудитория модели с нетерпением ждет новых сообщений в инстаграме от сексапильной Деми Роуз. Девушка часто отправляется на отдых к побережью океана, демонстрируя свою фигуру в купальнике. Однако на этот раз она отдала предпочтение заснеженным горам. Несмотря на то, что морозная погода не позволила обнажить тело, звезда сумела поразить фолловеров пикантным образом.

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На личной странице в инстаграме Деми Роуз опубликовала серию фотографий с отдыха в горах. Для публичного появления среди живописных пейзажей она выбрала яркий образ, который не обделил ее вниманием общественности. Она позировала в ярком голубом костюме с воротником из искусственного меха от британской марки My sunday ski. Несмотря на то, что наряд был закрытым, модель расстегнула молнию на груди, показав роскошный бюст.

Обтягивающий лыжный костюм позволил знаменитости показать подтянутые ягодицы, которыми она щеголяет по любому случаю. Ярким аксессуаром стали массивные очки, которые предназначены для горнолыжного отдыха. Деми Роуз не забыла и о традиционном ярком макияже и многочисленных золотых украшениях, которые сверкали на фоне заснеженных пейзажей.

Начинаю любить все времена года,

– лаконично прокомментировала модель.



Деми Роуз ошеломила зимним образом / Instagram / @demirose



Деми Роуз ошеломила зимним образом / Instagram / @demirose



Деми Роуз ошеломила зимним образом / Instagram / @demirose