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Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

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Пышногрудая модель Деми Роуз продолжает делиться с поклонниками откровенными фото. Звезда опубликовала очередную соблазнительную фотографию, на которой засветила свои пикантные формы.

Сексапильная Деми Роуз не прекращает показывать 13-миллионной аудитории подписчиков в инстаграме откровенные и страстные кадры. Она часто отправляется на отдых к побережью океана, откуда радует поклонников фотографиями в купальниках. Также позирует в эротических фотосессиях или выбирает соблазнительный наряд для прогулок с друзьями. На этот раз знаменитость обнародовала пикантный снимок из роскошного поместья, где находится в изоляции.

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Звезда британского модельного бизнеса знает, как обезопасить себя он недуга, и при этом выглядеть сексуально и страстно. На очередном жарком фото Деми позирует в изысканном особняке. Она сидит на качелях над бассейном. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой.

Она, как всегда, выглядит великолепно. Волосы красавица-брюнетка уложила на бок, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на губах. На ее шее виднеется минималистичная цепочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз LifeStyle
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