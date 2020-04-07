Деми Роуз похвасталась обнаженными формами в откровенном наряде: фото 18+
Сексапильная британская модель Деми Роуз не перестает делится со страстными поклонниками фотографиями, на которых демонстрирует свои соблазнительные формы. Звезда распространила очередное фото, на котором похвасталась обнаженной грудью и ягодицами.
Каждую публикацию Деми Роуз в инстаграме с нетерпением ждут почти 14 миллионов фолловеров. Девушка знает, как создать ажиотаж вокруг своей личности и не заставляет поклонников долго ожидать соблазнительные кадры.
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Судя по геолокации, пышнотелая модель находится в столице Великобритании, городе Лондон. Она одета в невесомое боди белого цвета с пышными длинными руками. Чрезвычайно глубокое декольте ярко подчеркивает грудь красавицы-брюнетки. Откровенный крой демонстрирует ее ягодицы. Волосы Роуз уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и коричневым блеском на губах. На руках можем видеть бордовый маникюр и кольца, которые украшают пальцы Деми.
Страстная Деми Роуз / Instagram / @demirose
Девушка позирует, сидя на фоне кирпичного дома. Вокруг нее видна зелень. Под фотографией модель отметила, что здесь она поет, танцует, читает, медитирует, перекусывает и наслаждается всем.
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