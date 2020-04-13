Деми Роуз похвасталась обнаженными ягодицами: фото 18+

Британская модель Деми Роуз чуть ли не каждый день радует почти 14 миллионов подписчиков в инстаграме эротическими фото. На днях звезда опубликовала фотографию, на которой показала обнаженные ягодицы.

Деми Роуз известна пышными формами. Она не стесняется делится откровенными фотографиями и на многих даже позирует топлес. Красавица-брюнетка яркая и зажигательная и знает, как создать вокруг своего имени ажиотаж и активные обсуждения. Ни одна ее публикация в сети не остается без пристального внимания поклонников.

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На очередном кадре Деми позирует, лежа на белоснежной постели. Она одета в оранжевое минибикини, которое красиво подчеркивает ее аппетитные ягодицы. Звезда смотрит в камеру с сияющей улыбкой на лице.

Волосы Роуз забрала на один бок. Они уложены в едва заметные локоны. Завершила соблазнительный образ фирменным макияжем, с нарощенными ресницами и коричневым блеском на губах.



Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose