Деми Роуз похвасталась обнаженными ягодицами: фото 18+
Британская модель Деми Роуз чуть ли не каждый день радует почти 14 миллионов подписчиков в инстаграме эротическими фото. На днях звезда опубликовала фотографию, на которой показала обнаженные ягодицы.
Деми Роуз известна пышными формами. Она не стесняется делится откровенными фотографиями и на многих даже позирует топлес. Красавица-брюнетка яркая и зажигательная и знает, как создать вокруг своего имени ажиотаж и активные обсуждения. Ни одна ее публикация в сети не остается без пристального внимания поклонников.
Читайте также: Деми Роуз поразила эротическим образом и обнаженными формами: фото 18+
На очередном кадре Деми позирует, лежа на белоснежной постели. Она одета в оранжевое минибикини, которое красиво подчеркивает ее аппетитные ягодицы. Звезда смотрит в камеру с сияющей улыбкой на лице.
Волосы Роуз забрала на один бок. Они уложены в едва заметные локоны. Завершила соблазнительный образ фирменным макияжем, с нарощенными ресницами и коричневым блеском на губах.
Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose
Читайте также
-
В день рождения папы Лилия Ребрик тронула признанием: Поедем в Черновцы обнять родителейсегодня , 12:46
-
Сергей Притула и Юлия Санина поблагодарили пожарных, которые борются с огнем в зоне ЧАЭСсегодня , 15:34
-
Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхойсегодня , 11:34
-
Ирина Билык откровенно рассказала о ревности мужасегодня , 16:22
-
Что известно о фильме "Стражи галактики 3": дата выхода и сюжет новинки Marvelсегодня , 18:14
-
Jerry Heil показала, как надевает футболку, стоя на руках: потрясающее видеосегодня , 20:28