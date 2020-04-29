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Деми Роуз похвасталась пикантными формами в купальнике: жаркое фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз чуть ли не ежедневно щеголяет соблазнительными обнаженными формами. Она не стесняется публиковать самые откровенные фотографии. На днях она поделилась фотографией, на которой предстала в купальнике.

Деми Роуз решила порадовать поклонников архивным печатным кадром. Она сфотографировала его и запостила на личной странице в сети Инстаграм.

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На снимке модель, вероятно, позирует на яхте в океане или море. Она одета в мини-бикини светло-розового цвета. Оно едва прикрывает ее пышную грудь и делает образ Деми невероятно сексуальным.

На шее красавицы-брюнетки видим золотую цепочку. Длинные волосы она уложила в локоны. На лице у знаменитости сияет фирменный макияж с коричневым блеском на губах.

Демі Роуз
Деми Роуз в мини-бикини / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Деми Роуз Новости LifeStyle LifeStyle
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