Деми Роуз похвасталась пикантными формами в купальнике: жаркое фото

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз чуть ли не ежедневно щеголяет соблазнительными обнаженными формами. Она не стесняется публиковать самые откровенные фотографии. На днях она поделилась фотографией, на которой предстала в купальнике.

Деми Роуз решила порадовать поклонников архивным печатным кадром. Она сфотографировала его и запостила на личной странице в сети Инстаграм.

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На снимке модель, вероятно, позирует на яхте в океане или море. Она одета в мини-бикини светло-розового цвета. Оно едва прикрывает ее пышную грудь и делает образ Деми невероятно сексуальным.

На шее красавицы-брюнетки видим золотую цепочку. Длинные волосы она уложила в локоны. На лице у знаменитости сияет фирменный макияж с коричневым блеском на губах.



Деми Роуз в мини-бикини / Instagram / @demirose