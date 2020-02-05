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Деми Роуз похвасталась пышными формами в бикини: жаркие фото

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Деми Роуз / Instagram / @demirose

Британская модель Деми Роуз не перестает поражать горячими фотографиями. Пышногрудая знаменитость поделилась очередным сексуальным фото.

Деми Роуз опубликовала соблазнительное фото в купальнике на своей инстаграм-странице. Звезда делится откровенными снимками и создает активные обсуждения вокруг своей личности.

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Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз неоднократно подчеркивала свои сексуальные формы в откровенных фотосессиях. Она часто публикует фото с отдыха в привлекательных бикини и результаты эротических фотосессий.

На этот раз модель пышных форм обнародовала фотографию из ванной комнаты, где она позирует в коричневом узорчатом купальнике и с накидкой на руках. На шее у Роуз колье в форме змеи.

Знаменитость сделала макияж в естественных тонах с акцентом на губах и аккуратную укладку, выровняв  волосы. Особой страсти фотографии придает взгляд Деми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

Деми Роуз – одна из самых откровенных моделей. Она не стесняется обнажаться перед камерой и показывать свою красоту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Деми Роуз
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