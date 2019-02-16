Деми Роуз похвасталась пышными формами в обтягивающем платье: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / www.gettyimages.com

Известная британская модель Деми Роуз, которая часто удивляет поклонников в социальных сетях откровенными снимками, стала гостьей Лондонской недели моды.

Папарацци сфотографировали Деми, когда она шла на показ популярного бренда Mark Fast.

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23-летняя модель примерила провокационное облегающее платье с вырезами по бокам. Горчичное платье от Mark Fast обольстительно подчеркнуло фигуру и пышную грудь Роуз.

Свой образ звезда социальных сетей дополнила белыми босоножками на высоких каблуках и легкой укладкой с забранным волосами в пучок.

демі роуз
Деми Роуз / Getty Images


Деми Роуз / Getty Images

демі роуз
Деми Роуз / Getty Images

Кто такая Деми Роуз?Британская модель, прославившаяся благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить модельный мир, но и интернет-пространстве снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Instagram, а количество подписчиков составляет более 8 миллионов.

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Теги: LifeStyle Мода Эротика Стиль и мода Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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