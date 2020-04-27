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Деми Роуз похвасталась пышными формами в обтягивающем платье: эротическое фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Популярная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть эротическими снимками. Она поделилась фотографией, на которой демонстрирует свои пышные формы.

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она уже демонстрировала свое тело как полностью обнаженным, так и в экстравагантном и обольстительном наряде. На очередной фотографии в инстаграме модель показала изысканный и страстный образ.

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Сексапильная звезда модельного бизнеса опубликовала волшебную фотографию. На ней она предстала в черном обтягивающем платье с обнаженной спиной и декольте. Такой наряд хорошо подчеркивает соблазнительные формы Роуз. Ее поза, также не менее привлекательная, демонстрирует все прелести.

Волосы красавица-брюнетка собрала назад, а на лице сделала свой фирменный макияж, подчеркнув коричневыми тенями глаза и добавив нюдовий блеск на губы. Маникюр у модели вишневого цвета. Ее уши украшают минималистичные серьги, а на руке видим изысканное кольцо.

Фоловеры от такого кадра точно остались в восторге, ведь лайкнули его более чем 300 тысяч раз, а в комментариях оставили сотни приятных слов.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Деми Роуз Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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