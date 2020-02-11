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Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами в нежном белье: эротическое фото

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Деми Роуз / Instagram / @demirose

Британская модель Деми Роуз в который раз демонстрирует свои изысканные формы. Пышногрудая красавица знает, как похвастаться своим телом и привлечь внимание.

Деми Роуз опубликовала жаркое фото на своей странице в инстаграме. Девушка каждый раз постит фотографии все откровеннее и подогревает интерес к своей личности.

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Звезда распространила черно-белый снимок, на котором она позирует в изысканном нижнем белье. Деми стоит боком к зеркалу и на фото можно увидеть ее отражение в нем. Выгибая спину, она демонстрирует свои пышные соблазнительные ягодицы.

Роуз одета в кружевное белье белого цвета. Волосы знаменитость собрала в прическу, оставив только один локон, который нежно спадает ей на плечи.

Макияж модели природный и одновременно страстный, как и ее взгляд. Она сделала акцент на глаза, нарисовав черные стрелки, и выделила губы. Такой образ еще раз демонстрирует, что Деми может быть изысканной и одновременно сексуальной.

Демі Роуз
Роскошная Деми Роуз / Instagram / @demirose

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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