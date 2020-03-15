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Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами в полупрозрачном платье: пикантное фото

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Соблазнительная и страстная Деми Роуз очередной раз делится с поклонниками откровенным фото. На этот раз она распространила кадр, на котором предстает в изысканном полупрозрачном платье, демонстрируя пышные ягодицы.

Сексапильная звезда британского модельного бизнеса распространяет горячие снимки чуть ли не ежедневно. Она знает, как привлечь к себе внимание. Умеет захватывать и удивлять. Деми Роуз является одной из самых откровенных и самых востребованных моделей современности. Ее страница в инстаграме наполнена эротическими и соблазнительными фотографиями.

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Зажигательная брюнетка умеет удивлять. На очередной фотографии модель позирует в полупрозрачном черном платье на бретелях с кружевом. Она демонстрирует на камеру соблазнительные ягодицы. Деми стоит напротив зеркала, поэтому в нем можно увидеть ее отражение и красиво подчеркнутую, с помощью глубокого декольте, пышную грудь.

Волосы знаменитость распустила, а на лице сделала нежный макияж в коричневых оттенках.

Такой наряд подчеркнул пикантные формы Деми Роуз и всю ее сексуальность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз LifeStyle
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