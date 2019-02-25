Деми Роуз похвасталась сексуальными снимками в купальнике

Популярная английская модель не прекращает публиковать горячие снимки даже в последние дни зимы. 23-летняя Деми Роуз в очередной раз продемонстрировала свои пышные формы в сексуальном купальнике.

Несмотря на то, что фигура Деми Роуз далека от привычных модельных стандартов, это не помешало ей получить мировую известность и многомиллионную аудиторию в социальных сетях. 23-летняя девушка активно публикует откровенные снимки на своей Instagram-странице, за что получает сотни тысяч лайков и немало комплиментов.

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На новых фотографиях Деми Роуз снова предстала в откровенных и сексуальных нарядах, которые стали частью ее образа. На одной из фотографий пышнотелая модель позирует спиной, демонстрируя свои ягодицы, в купальнике с тигровым принтом. А на еще одном фото девушка в сексуальном платье с глубоким декольте, из-под которого виднеется ее нижнее белье.