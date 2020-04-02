Деми Роуз похвасталась соблазнительными формами в легком платье: эротическое фото
Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз даже во время карантина публикует пикантные кадры и подогревает интерес к своей личности. Каждая ее публикация будоражит сеть и создает ажиотаж в комментариях.
Манекенщица с радостью делится с подписчиками в Инстаграме карантинными буднями. На каждом кадре ей удается показать соблазнительные формы. Красавица похвасталась пышной грудью в облегающем платье и поразила поклонников очарованием своего образа.
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Последняя фотография в профиле модели и блогера завораживает эротичностью и, одновременно, изысканностью. Она позирует, сидя на стуле на кухне, а сбоку от нее, на столе стоит ваза с роскошными розами.
На фото Деми предстала в легком платье с цветным принтом, где грациозно показала обнаженную ножку. Акцент в наряде был на глубоком декольте, которое красиво подчеркнуло ее аппетитные формы.
Волосы Роуз уложила в легкие локоны и забрала на бок и украсила такую прическу нежным венком из бежевых цветов. На лице у нее макияж в нюдовых тонах, в котором она выделила губы с помощью коричневого блеска. В руке знаменитость держит розовую розу.
"Если вы нуждаетесь во мне, я буду дома", – коротко подписала снимок Деми, отметив, что во время пандемии коронавируса остается дома, чтобы обезопасить себя и окружающих от инфицирования.
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