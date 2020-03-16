Деми Роуз показала фото из изоляции, на котором предстала полностью обнаженной 18+

Британская модель Деми Роуз, которая любит кичиться своими пышными формами, опубликовала очередное эротическое фото. Звезда не могла обойти темы карантина и пандемии коронавируса, следовательно, по-своему решила отреагировали на бурные события.

В своем инстаграме она оставила фотографию, на которой голышом загорает с подругой Kinsey. Девушки удобно умостились на лежаках, что на газоне, и наслаждались отдыхом во время требований самоизоляции.

К теме Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами в полупрозрачном платье: пикантное фото

Где именно сейчас находятся девушки – неизвестно, но в локации к фотографии Деми подписала место как "Изоляция". "Партнерша по карантину", – подписала снимок модель Деми, на котором в одних солнечных очках позирует на фото.



Деми Роуз и подруга Kinsey на карантине / Instagram / @demirose

Известно, что звезды стараются находиться дома на время пандемии коронавируса. Одна из моделей Роми Стрейд также опубликовала домашнее фото в халате, в подписи к которому призналась, что сейчас крайне важно оставаться в родных стенах, проводить время с родными и думать не только о собственной безопасности, но и безопасности близких каждому людей.