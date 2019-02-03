Деми Роуз показала пышные формы в откровенном купальнике: соблазнительные фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram/ @demirosemawby

Знаменитая модель, которая любит публиковать откровенные снимки в социальной сети Instagram, порадовала поклонников очередной дозой эротики. Накануне 23-летняя Деми Роуз продемонстрировала свои пышные формы в сексуальном купальнике.

23-летняя Деми Роуз, несмотря на модельную карьеру, знаменита также сексуальными снимками, которые она публикует на своей странице в Instagram. Ежедневно она радует свою миллионную аудиторию порцией горячих снимков, а они взамен пишут ей свои увлечения относительно ее форм.

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Накануне Деми Роуз поделилась фотографией, на которой она сексуально позирует перед камерой на фоне невероятных пейзажей Пхукета. Она сексуально лежала на кровати, застеленной белоснежной простыней в черном латексном купальнике, дополнив его "чокером". Ее волосы были собраны в пучок и закреплені китайскими палочками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Также британская модель поделилась снимком в купальнике-боди с декольте, которое протянулось до пояса. Обольстительная Деми Роуз уверенно позировала в пляжном костюме из змеиной кожи, которую также признали трендом 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 канал
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