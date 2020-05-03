Деми Роуз полностью обнажилась в ванной среди цветов: горячее фото 18+

25-летняя британская модель показала фото из роскошной съемки среди разноцветных цветов в ванной. Деми Роуз позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Звезда в очередной раз поражает фолловеров соблазнительными линиями своего тела.

На первый взгляд, инстаграм-страница Деми Роуз переполнена потрясающими фото с живописными локациями, которые сложно превзойти. Однако знаменитости каждый раз удается впечатлять поклонников новыми идеями для фэшн-съемок, которые все же не затмевают звезду.

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Известная соблазнительница поделилась результатами очередной фотосессии. Перед вспышкой камеры фотографа, с которым звезда сотрудничает давно, она полностью разделась. Деми Роуз сидя позировала в большой ванне, заполненной цветами розовых и оранжевых цветов. Она прикрыла пышную обнаженную грудь руками и направила соблазнительный взгляд в объектив.

Модель прекрасно знает, в какой позе ее тело будет выглядеть безупречно. Так, она сумела акцентировать внимание не только на бюсте, но и на подтянутых ягодицах и тонкой талии. Несмотря на то, что волосы Деми Роуз было влажные, она не пренебрегла и изысканным макияжем, выделив глаза. Поклонники отметили, что на этих фотографиях модель похожа на куклу.