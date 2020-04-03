Деми Роуз поразила эпатажным образом в минибикини: фото 18+

Сексапильная Деми Роуз, находясь на карантине, чуть ли не ежедневно публикует эротические фото и подогревает интерес к своей личности. Знаменитость поделилась архивной фотографией в необычном образе.

Звезда британского модельного бизнеса знает, как взбудоражить сеть. Ее фотографии с нетерпением ждет почти 14-миллионная аудитория подписчиков и активно комментирует, выражая восхищение. На днях Деми распространила архивный кадр из путешествия в Иорданию.

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Горячий кадр Роуз делала на Мертвом море на территории Израиля, где проводила зимний отдых. Главный акцент в ее образе был на огромном бюсте, которым модель похвасталась в минибикини бронзового цвета.

Такой "аутфит" звезда дополнила черным париком средней длины с челкой. На лице сделала яркий макияж с оригинальными черными стрелками на веках.



Соблазнительная Деми Роуз / Instagram / @demirose