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Деми Роуз позировала в кружевном белье и красных ботфортах: горячее фото

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Деми Роуз показала тело в белье
Деми Роуз показала тело в белье / Instagram / @demirose

25-летняя британская модель продолжает поражать поклонников своими экстравагантными образами. В новой съемке соблазнительная Деми Роуз соединила лакированный плащ красного цвета с ботфортами и кружевным бельем. Звезда засветила стройную талию и пышные ягодицы.

Признанный секс-символ современности каждый раз прибегает к новым дерзким экспериментам во время съемок. Деми Роуз, которая демонстрировала свое тело как в откровенной одежде, так и полностью обнаженной, решила совместить лакированный плащ с бельем, опубликовав фотографию в инстаграме.

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На фото Деми Роуз позировала стоя, выбрав наиболее удачную позу, чтобы во всей красе показать фигуру. Сексапильная модель в своем образе соединила красный и черные цвета. На ней яркий лакированный плащ длины мини, который подходит под ботфорты с блестками на каблуках. Однако наибольшее внимание привлекает эротический комплект белья.

Кружевной бюстгальтер и трусики прикрыли пикантные части тела звезды. Откровенный аутфит позволил ей в очередной раз показать роскошный бюст, тонкую подтянутую талию и пышные ягодицы. Неординарный look Деми Роуз завершила красными очками, которые гармонично сочетались с верхней одеждой. Поклонники знаменитости остались в восторге, ведь меньше чем за сутки лайкали сообщение свыше 300 тысяч раз.


Деми Роуз показала тело в белье / Фото: Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Деми Роуз Стиль и мода
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