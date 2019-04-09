Деми Роуз продемонстрировала, как носить трендовый купальник: горячее фото

23-летняя британская модель Деми Роуз является не только успешной звездой реклам различных брендов, но и уверенным Instagram-блогером. Почти ежедневно ее блог наполняется новыми снимками, где она демонстрирует свои пышные и в то же время подтянутые формы.

Последний снимок Деми изрядно взбудоражил сеть, ведь на нем звезда предстала в сексуальном раздельном купальнике, который состоял из V-образных трусиков и кроп-топа с длинными рукавами. Ярко-оранжевый цвет с неоновым подтоном прекрасно подходил модели с каштановыми волосами и карими глазами. Как известно, Роуз надела купальник бренда OH POLLY.

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Именно такое V-образное нижнее белье стало трендом летнего сезона 2019. Такие бикини первые звезды мира начали носить еще прошлой осенью, когда отдыхали в заморских странах. Среди них были Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ким Кардашян и другие. Популярную модель купальников решила надеть и обольстительная соблазнительница Деми.



Деми Роуз в трендовом купальнике / Instagram / @demirosemawby

Что интересно, на теле Деми Роуз можно заметить легкие растяжки, которые девушка решила не скрывать, несмотря на всю гламурность фотографии. Этим она и заслужила много положительных комментариев фанатов, которые захотели еще больше подобных фото.