Деми Роуз впечатлила эротическим образом и похвасталась обнаженными формами: фото 18+
Пышногрудая британская модель Деми Роуз неутомимо распространяет эротические фото. На очередном откровенном кадре она продемонстрировала обнаженную грудь и пышные ягодицы.
Красавица-брюнетка знает, как впечатлить поклонников и заставить говорить о себе. Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется публиковать сексуальные снимки и показывать на них бешеную страсть. Именно такие кадры в очередной раз появились на ее личной странице в инстаграме.
Читайте также: Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью: фото 18+
Публикация звезды британского модельного бизнеса вызвала большой ажиотаж. Всего за час она набрала более 60 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. На фотографиях Деми позирует в трусиках от мини-бикини бронзового цвета. Это вся одежда, которая на ней. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.
Волосы Роуз мокрые после купания и это придает ее образу еще большую сексуальность. На первом фото она соблазнительно смотрит в камеру. На лице видим макияж в нюдових оттенках с акцентом на губах, которые девушка накрасила коричневым блеском.
На другой фотографии она обращена спиной к объективу. Мокрые волосы ниспадают назад, а сверху Роуз поливает себя водой.
Обольстительная Деми Роуз / Instagram / @demirose
Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose
Читайте также
-
Екатерина Кухар посоветовала книги для чтения на карантине: любимые произведения балерины9 апреля , 14:44
-
Ана де Армас переехала в имение Бена Аффлека – СМИ9 апреля , 15:06
-
Как дети переносят коронавирус: певица Пинк подробно описала симптомы у ее сына9 апреля , 15:36
-
Sonya Kay рассказала причину смерти отца и отменила свадьбу9 апреля , 15:52
-
Королевская семья поздравила принца Чарльза и Камиллу с 15 годовщиной свадьбы9 апреля , 12:29
-
Эмбер Херд может сесть в тюрьму на три года за клевету на Джонни Деппа9 апреля , 20:26