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Деми Роуз впечатлила эротическим образом и похвасталась обнаженными формами: фото 18+

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Деми Роуз / Instagram / @demirose

Пышногрудая британская модель Деми Роуз неутомимо распространяет эротические фото. На очередном откровенном кадре она продемонстрировала обнаженную грудь и пышные ягодицы.

Красавица-брюнетка знает, как впечатлить поклонников и заставить говорить о себе. Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется публиковать сексуальные снимки и показывать на них бешеную страсть. Именно такие кадры в очередной раз появились на ее личной странице в инстаграме.

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Публикация звезды британского модельного бизнеса вызвала большой ажиотаж. Всего за час она набрала более 60 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. На фотографиях Деми позирует в трусиках от мини-бикини бронзового цвета. Это вся одежда, которая на ней. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Волосы Роуз мокрые после купания и это придает ее образу еще большую сексуальность. На первом фото она соблазнительно смотрит в камеру. На лице видим макияж в нюдових оттенках с акцентом на губах, которые девушка накрасила коричневым блеском.

На другой фотографии она обращена спиной к объективу. Мокрые волосы ниспадают назад, а сверху Роуз поливает себя водой.


Обольстительная Деми Роуз / Instagram / @demirose


Модель Деми Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle Деми Роуз LifeStyle
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