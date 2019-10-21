Деми Роуз закрыла грудь наклейками и снялась обнаженной на фоне скал: эротическое фото 18+

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британская звезда социальных сетей Деми Роуз всегда умеет удивлять своих фанатов сверхоткровенными фото. Ее новая фотоистория в очередной раз это смогла доказать.

Молодая модель уже давно завоевала звание самой привлекательной модели с пышными формами на просторах Instagram. Количество ее подписчиков постоянно увеличивается, а фотографии Деми становятся все откровеннее. Одна из ее последних съемок взбудоражила сеть не на шутку – Роуз снялась в красном латексном пальто на голое тело. Пышный бюст и манящий взгляд девушки растопили сердце не одного фаната.

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Сразу же после публикации обольстительной фотосессии Деми Роуз поразила сеть новым фото, которое сделал художник, который подписан на инстаграм-ресурсе как "dannydesantos". На эротической фотографии звезда примерила крошечное бикини черного цвета и халат с капюшоном лавандового оттенка. Свои интимные зоны на груди она прикрыла наклейками в форме сердец. Фотосъемка проходила в Красных скалах, штат Невада, США.

Демі Роуз
Деми Роуз на фоне красных скал / Instagram / @demirosemawby

"Благословенного вам воскресенья", – провокационно подписала фото звезда. Меньше, чем за сутки снимок оценили более полумиллиона пользователей, засыпав Деми Роуз восторженными комментариями. Некоторые из них поставили риторические вопросы, можно ли считать такие кадры порнографическими, ведь модель действительно продемонстрировала все свои прелести в выгодном свете.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Деми Роуз Эротика
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