Деми Роуз засветила грудь в ярком купальнике: горячие фото

Британская модель Деми Роуз в который раз продемонстрировала свою пышную грудь. Звезда опубликовала серию жарких фотографий в бикини.

Знаменитость не потеряла возможности похвастаться пышными формами. Деми Роуз поделилась фотографиями с велосипедной прогулки, на которых позирует в откровенном купальнике. Снимки звезда модельного бизнеса распространила на своей странице в инстаграме.

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На кадрах очаровательная Деми позирует в ярком бикини розового цвета, которое едва закрывает ее грудь. Красавица собрала волосы в высокий хвост и сделала легкие локоны, которые украсила розовой повязкой. На лице Роуз видно легкий повседневный макияж, а на руках – маникюр красного цвета.

Модель на фотографиях позирует с велосипедом. Также можно увидеть пушистого белого кролика, который придает этим жарким снимкам особой нежности.



Красавица Деми Роуз в ярком бикини / Instagram / @demirose



Деми Роуз держит на руках пушистого белого кролика / Instagram / @demirose



Деми Роуз в купальнике на велосипедной прогулке / Instagram / @demirose