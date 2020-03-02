Деми Роуз засветила грудь в откровенном наряде: сексуальное фото

Британская модель Деми Роуз в очередной раз поделилась жаркой фотографией. Знаменитость не теряет ни одной возможности продемонстрировать свою пышную грудь и чуть ли не ежедневно публикует горячие фото.

Деми Роуз известна, как одна из самых откровенных моделей современности. Ее публикации в инстаграме в течение нескольких часов собирают сотни тысяч лайков и их активно обсуждают поклонники в комментариях. Деми является одной из тех, кто не стесняется показывать пышные формы, а, наоборот, гордится ими. На днях она опубликовала в сети очередной эротический снимок.

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Звезда британского модельного бизнеса каждый раз выбирает наряд, который хорошо подчеркивать грудь и ягодицы. Это может быть изящное вечернее платье, спортивный топ или очень откровенное бикини. Красавица в очередной раз продемонстрировала свои прелести во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Деми Роуз уже несколько дней подряд публикует горячие кадры из Калифорнии. Особое внимание при выборе аутфита предоставляет наряду, где делает акцент на полуобнаженной груди.

Для прогулки по солнечному Лос-Анджелесу звезда выбрала короткие джинсовые шорты синего цвета и белый верх, который едва прикрывает ее пышные прелести. На лице Роуз сделала макияж, где выделила губы и добавила на веки тени с блестками. Волосы модель собрала в хвост и сделала легкие локоны. На руках можем увидеть яркий красный маникюр.