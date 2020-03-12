Деми Роуз засветила обнаженную грудь: фото 18+

Пышногрудая модель Деми Роуз неутомимо публикует горячие фото. Знаменитость поделилась пикантными фото, на которых позирует с обнаженной грудью.

Сексуальная и зажигательная Деми Роуз знает, как привлечь к себе внимание и заставить активно обсуждать свою личность в сети. Красавица-брюнетка из Британии чуть ли не ежедневно публикует эротические фото с отдыха, пикантных фотосессий и прогулок. Звезда поделилась очередным откровенным кадром, на котором показала обнаженную грудь.

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На снимках страстная модель позирует на фоне заснеженных гор. Она одета в красные штаны с черными вставками по бокам, а обнаженная грудь прикрыла широкими полосатыми подтяжками. Такой образ красиво подчеркнул пышные формы Деми Роуз. Шею модели украшает длинная сияющая подвеска, а на ушах видно минималистичные серьги.

Волосы Деми ровно вложила, а на лице сделала нежный макияж, выделив губы нюдовым блеском. Также среди аксессуаров ее украшают большие черные очки.