Деми Роуз засветила огромный бюст на откровенных снимках: 18+

Британская модель Деми Роуз потрясла фанатов очередными горячими снимками, похваставшись упругой грудью в микробюстгальтере.

Сексапильные снимки Деми, которая стала известной в социальных сетях благодаря своим пышным формам, опубликовала на странице в инстаграме.

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Новые фото Роуз сделала на Мертвом море на территории Израиля, где проводит зимний отдых. Главным акцентом в образе британка сделала огромный бюст, засветив его в бикини бронзового оттенка.

Модель дополнила "аутфит" черным париком средней длины с челкой. Также девушка сделала яркий макияж с оригинальными черными стрелками на глазах.



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Ранее Деми Роуз разместила не менее эффектные фото на фоне моря в черном купальнике и шляпе в тон. Миллионная аудитория подписчиков девушки в восторге от каждой серии соблазнительных фото.