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Деми Роуз засветила пышную грудь в откровенном наряде: горячие фото

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Деми Роуз / Instagram / @demirose

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз не перестает делиться откровенными снимками. На днях она опубликовала серию горячих фотографий, на которых позирует на улицах Лос-Анджелеса.

Знаменитость не теряет ни одной возможности похвастаться своими пышными формами. Обычно, девушка публикует фотографии в бикини, однако на этот раз она поделилась на своей странице в инстаграме несколькими эротическими кадрами из Лос-Анджелеса.

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Для прогулки по американскому городу британская модель выбрала черные лосины до колена с полупрозрачными вставками по бокам. Также на ней черный бюстгальтер, который подчеркивает пышную грудь Деми, и короткая джинсовая куртка. К образу добавила маленькую сумочку черного цвета.

Волосы Роуз собрала в высокий хвост, а на лице сделала привычный макияж и выделила глаза. На руках модели можем видеть маникюр красного цвета.

Такой образ знаменитости еще раз продемонстрировал ее соблазнительную и сексуальную фигуру.

Демі Роуз
Пышногрудая Деми Роуз на улицах Лос-Анджелеса / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Деми Роуз похвасталась привлекательными ягодицами / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Деми Роуз выбрала откровенный наряд для прогулки / Instagram / @demirose

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Деми Роуз Эротика LifeStyle
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