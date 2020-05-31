31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Этот праздник был основан американскими блондинками после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году. Журналисты LifeStyle 24 решили в этот день рассказать вам о блондинках, которых знают все.

Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Грейс Келли и многие другие блондинки – они все такие разные, но очень талантливые. Эффектные блондинки в разное время всегда привлекали к себе внимание: их любили, подражали, ими восхищались. Время идет, стандарты красоты меняются, но этих светловолосых женщин мы навсегда запечатлели в нашей памяти, ведь именно они закрепили моду на белокурый цвет волос сообщает 24 канал.

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Самые эффектные блондинки, которых знает человечество

Мэрилин Монро

Одной из самых известных блондинок в истории кино и главным секс-символом всех времен и народов, безусловно, является Мэрилин Монро. Модель формата pin-up, настоящей звездой стала после фильма "Ниагара". В то время блондинка сводила с ума всех мужчин своей красотой и сексуальностью. Перед ней не могли устоять ни президенты, ни актеры, ни продюсеры. Некоторые исследователи считают, что у Монро было более ста любовников. Блондинка стала героиней обложки первого номера журнала Playboy.



Мэрилин Монро – самая известная блондинка в истории кино

В 1955 году актриса снялась в фильме "Семь лет желания", которая стала знаменитой благодаря сцене с ее платьем. Эпизод, когда из-за потока воздуха из решетки вентиляционной системы Нью-Йоркского метро юбка белого плиссированного костюма главной героини взлетала вверх, сделал Мэрилин секс-символом своей эпохи. Хотя и жизнь самой сексуальной женщины XX века оборвалась почти 58 лет назад, ее образ до сих пор остается одним из самых узнаваемых в мире.



Знаменитый кадр Мэрилин Монро

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих – женщина-загадка, она была изысканной, страстной и своенравной. Ее образ, созданный в 1930-40 годах до сих пор считается эталоном элегантности. Одеть смокинг и остаться в нем соблазнительной – этот смелый шаг вписал имя актрисы Марлен Дитрих в историю и вдохновил миллионы женщин последовать ее примеру.



Марлен Дитрих

Немка покорила Голливуд своими маскулинными образами и навсегда запечатлела свой легендарный стиль. Она запомнилась всем неестественно тонкими бровями и своей требовательностью. Дитрих очень любила украшения и меха, на примерке могла стоять по 8 часов, меняя сигареты одну за другой. Актриса хотя и привлекала к себе внимание, но изображала холодную и неприступную красавицу.



Марлен Дитрих любила фотографии с сигаретами

Грейс Келли

Княгиней Монако Грейс Келли до сих пор восхищаются не только мужчины, но и женщины. Жена князя Монако и обладательница "Оскара" до сих пор остается на 13 месте в списке "100 величайших звезд в кино".

Грейс Келли стала воплощением хорошего вкуса и иконой стиля: она всегда выглядела элегантно и изящно. Носить дорогую одежду будущая княгиня привыкла с детства – она ​​выросла в очень обеспеченной американской семье, где с детства девочке привили вкус и сдержанность во всем.

Ее красота навсегда вошла в историю и даже обеспечила собственный биографический фильм. А благодаря своему цвету волос и "холодной" красоте Грейс Келли стала одной из актрис, которых называли "Хичкоковская блондинка" – именно такой типаж больше всего нравился знаменитому режиссеру.



Кадр из фильма "Окно во двор"

За пышной свадьбой Грейс и князя Монако Ренье III следили 30 миллионов зрителей, а у церкви собрались десятки журналистов и фотографов, чтобы сделать фотографии, которые затем украсили десятки обложки глянца. Этот весенний день пресса назвала "свадьбой века".



Свадьба Грейс Келли

Смерть княгиню застала в 52 года в собственном автомобиле. То ли не вписавшись в поворот из-за скорости, то ли из-за инсульта, Грейс попала в аварию. Княгиня впала в кому, на следующий день ее отключили от аппарата искусственной жизни.

Брижит Бардо

Бардо стала секс-символом 1960-х годах в амплуа блондинки с сигаретой в зубах и рубашке на голое тело. Макияж smoky-eyes и пухлые накрашенные губы – это бьюти-тренды, которые дошли до нас еще с тех времен. Именно она ввела в моду рубашки завязаны на животе.



Брижит Бардо

От ее красоты теряли голову все мужчины после того, как юная красавица снялась в фильме "И Бог создал женщину". Вокруг Брижит создалась массовая истерия: с ней хотели работать все режиссеры, женщины копировали ее стиль, а мужчины ради нее шли на невероятные поступки.

Третий муж Бардо мультимиллионер Гюнтер Закс сбросил с вертолета на ее виллу более тонны роз, а ливанский бизнесмен Гай Пара выстроил в ее честь отель Byblos в Сан-Тропе.

Мадонна

За Мадонной плотно закрепилось звание "королевы поп-музыки" еще несколько десятилетий назад. Эта выдающаяся артистка занимает первое место в рейтинге самых коммерчески успешных звезд в истории музыки. Певица не боится экспериментировать с музыкальными направлениями и смелыми образами, что помогает ей оставаться популярной, даже в 60-летнем возрасте.



Мадонна не теряет своей популярности до сих пор

Блондинка демонстрирует в сети свои замечательные растяжки, часто занимается спортом и даже позирует в ванной. Она задала не только тон поп-музыке, но в самом начале своей карьеры красовалась на именитых обложках глянца. В свое время она вдохновляла известных дизайнеров на создание коллекций. Ею восхищались Жан-Поль Готье, Донателла Версаче, бренды Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и многие другие.

Известная американская певица Мадонна уже давно доказала, что для нее неважно мнение других, поэтому она живет так, как ей нравится. Даже в своем 60-летнем возрасте Мадонна не стесняется публиковали провокационные фотографии в прозрачном белье. Впрочем, несмотря на критику, поклонники до сих пор восхищаются и любят ее музыку.

Памела Андерсон

Блондинка в красном купальнике Памела Андерсон надолго закрепила за собой статус секс-символа 1990-х годов. За ней наблюдали мужчины не только с экранов телевизора, но и любовались постерами с мужского журнала Playboy. Культовый сериал "Спасатели Малибу" принес звезде большую славу.



Памела Андерсон на пике своей популярности

В тот период Памела Андерсон обратилась к пластическому хирургу для проведения операции по изменению размера своего бюста. Сначала она увеличила грудь до 4-го размера, но вскоре сменила его на 5-й.

Позже Памела сделала несколько операций по увеличению губ, периодически улучшала овал лица, используя ботоксные инъекции и неоднократно проводила липосакцию на бедрах.

В своем 52-летнем возрасте актриса и модель старается держать себя в форме, и даже любит шокировать своих поклонников обнаженными фотографиями.

Клаудия Шиффер

В 2020 году культовой модели конца 1980 начала 1990-х годов Клаудии Шиффер исполнится 50 лет. Длинноногая белокурая красавица завоевала сотни подиумов, на нее равнялись все женщины того времени. Муза многих дизайнеров создала потрясающую карьеру и внесла свой вклад в fashion-индустрию.



Клаудия Шиффер в молодости

Она была любимицей Карла Лагерфельда, позировала для Chanel и L'Oreal и была самой высокооплачиваемой супермоделью тех времен, ни одно светское событие не проходило без нее. Кроме того, она снялась в нескольких фильмах, издала книгу о себе.

Сейчас Шиффер вместо светских мероприятий выбрала покой дома в кругу семьи, а интенсивный макияж заменяет естественным мейкапом. Супермодель всегда заявляла, что никогда не ложилась под нож хирурга. И своему замечательному внешнему виду сейчас обязана только здоровому сну, спорту и здоровому питанию.