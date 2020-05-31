Сегодня, 31 мая столица празднует день рождения. Славному Киеву исполняется 1538 лет. К поздравлениям присоединился городской голова Виталий Кличко и знаменитый голливудский актер, звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Он опубликовал на личном ютуб-канале оригинальное видео, которое было отснято специально к празднику.

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Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева

На ролике видны живописные пейзажи столицы Украины – парки, мосты, муралы. Также показали и обычных жителей, которые напевают известную песню "Как тебя не любить, Киев мой!". В тревожное для всего мира время такое поздравление умиляет и вызывает мурашки по коже. Ведь, несмотря на все неурядицы, все любят родной город, каждый его уголок, каждую улочку.

И особым шармом поздравления стал момент, который можно увидеть в конце. Видно, как Виталий Кличко благодаря видеосвязи учит словам песни известного американского актера Арнольда Шварценеггера.

Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное,

– подписал ролик Кличко.

Как Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян песней: смотрите видео онлайн