Ежегодно 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Приходится этот праздник в воскресенье, поэтому украинцы получат еще один дополнительный выходной в понедельник, 29 июня.

В июне украинцы уже имели один дополнительный выходной в День Святой Троицы, который пришелся на воскресенье, дополнительный выходной был в понедельник. В конце июня украинцы также будут отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник, передает 24 канал.

История принятия Конституции Украины

В ночь с 27 на 28 июня 1996 года на протяжении 23 часов Верховная Рада после многомесячных дебатов приняла Конституцию Украины. Проголосовали за новый закон 315 депутатов. Процесс принятия Закона назвали "конституционной ночью".

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В сессионном зале депутаты учитывали замечания президента Леонида Кучмы, поддерживали все спорные вопросы государственных символов Украины и государственного языка. Тогда впервые прозвучал утвержден Конституцией национальный гимн.

"Есть Конституция!", – такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. После ночи работы для депутатов устроили небольшой банкет с шампанским и конфетами.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечения прав человека и гражданина, что содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

С помощью Конституции каждый президент Украины присягал на верность народу, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.

Какие еще праздники нас ждут в июне

20 июня – День летнего солнцестояния;

21 июня – День отца. Международный день йоги;

22 июня – День скорби и увековечивания памяти жертв войны в Украине;

25 июня – День моряка;

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками;

27 июня – День любителей рыбалки;

28 июня – День Конституции Украины. День молодежи.