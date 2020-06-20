20 июня 2020 года наступит день летнего солнцестояния в 21:44 по UTC. По киевскому времени летнее солнцестояние наступит 21 июня в 00:44. С этого дня начнутся короткие дни, а вечера станут длиннее. Летнее солнцестояние начинает астрономическое календарное лето.

День летнего солнцестояния всегда считался магическим днем. Солнцеворот праздновали еще в древности, циклы Солнца были основополагающими во многих верованиях и религиях. Считалось, что как вы проведете день летнего солнцестояния, так пройдет для вас весь год.

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Приметы в день летнего солнцестояния

– Утром много росы – к богатому урожаю.

– Если в этот день будет греметь, то ждите затяжной непогоды.

– На день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.

– Дождь в летнее солнцестояние – будет неурожай и бедный год.

– Если в небе много звезд – будет грибное лето.

– В этот день начинали прополку. Считалось, что если в день летнего солнцестояния не начать полоть огород, то урожай будет скудным.

– Человек, который родился в такой праздник, обладает даром лечить людей лекарствами и травами.

– Девушкам, которые хотят выйти замуж, нужно поводить хороводы около трех очагов, тогда желания исполнятся, и они найдут себе пару в этом же году.

Летнее солнцестояние в 2020 году приходится на 20 июня

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Роса в этот день обладает магическими свойствами. Собранная вами роса даст вам красоту и молодость и сохранит вашу красоту надолго. Пейте в этот день много воды и умывайте ей лицо, ведь вода обладает магическими свойствами: лечит болезни и наделяет вас красотой и привлекательностью.

Встречайте день летнего солнцестояния на рассвете. В это время энергетика наиболее благоприятна для вас и вашей жизни. Реализация вашего желания не заставит вас долго ждать.

Любые ваши мысли в этот день материализуются. Будьте в хорошем настроении, мечтайте, ставьте цели, планы на будущее. Думайте позитивно и настраивайте себя на лучшую жизнь.

День считается очень сильным в энергетическом плане, поэтому все, что вы пожелаете себе, исполнится с большой вероятностью, поэтому будьте аккуратнее с загадыванием мечтаний, следите за своими эмоциями и ни в коем случае не желайте никому зла.

Все самые заветные желания задуманные в день летнего солнцестояния – осуществляются

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния