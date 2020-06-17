День летнего солнцестояния в 2020 году приходится на 20 июня. Этот день считается самым длинным в году, так как Солнце достигает максимально высокой позиции.

День летнего солнцестояния – это период, когда Солнце в своем движении по эклиптике попадает в северную точку, или в южную точку. Такие периоды бывают дважды в год – 20 или 21 декабря в день зимнего солнцестояния, и 20 или 21 июня в день летнего солнцестояния. Такие даты выпадают в обычные годы, но в високосном году день летнего солнцестояния пришелся на 20 июня.

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В 2020 году летнее солнцестояние состоится 20 июня в 21:44 по UTC. По киевскому времени летнее солнцестояние наступит 21 июня в 00:44. Продолжительность самого длинного дня в году будет 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится меньше 6,5 часов и составит всего четверть суток.

С начала летнего солнцестояния в Северном полушарии начинается лето по астрономическим часам. Именно с этого дня светлое время суток начинает постепенно спадать, а ночь, наоборот, расти. Так продлится до дня зимнего солнцестояния – 21 декабря.

Ритуалы и традиции в день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния язычники начали отмечать еще задолго до нашей эры. Этот день для наших предков имел большое значение, так как от него зависели многие сферы жизни. В день летнего солнцестояния они веселились, прыгали через костер и пели песни.



День летнего солнцестояния когда-то проводили громкими гуляниями

Солнцеворот почитали все народы, потому что верили в необычайную магию дня летнего солнцестояния и объединение всех четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха.

В древности в этот день проводили ритуалы с участием огня и воды. К примеру, считалось, что купание в водоемах очищает душу. Пламя имело свойства исцеления: матери сжигали сорочки больных детей. По поверью, вместе с одеждой сгорала и болезнь.

Встретить восход солнца в этот день считается хорошим знаком. Предки были убеждены, что это дает силы и здоровье на весь год и оберегает от неприятностей. Утром рекомендовано умыться росой, которая обладает целебными свойствами.

В день летнего солнцестояния, как и на Купала, можно погадать на венках, пущенных в воду. Для того, чтобы осуществить свое желание, – нужно сплести венок из полевых цветов. Во время процесса плетения нужно думать о желаемом или читать молитву. Если венок поплывет и не утонет – вас ждет успех и благополучие. Такой обряд наиболее популярен среди девушек, которые хотят найти себе пару или выйти замуж.



В этот день можно узнать свою судьбу

Кто хочет привлечь в свою жизнь богатство – в день летнего солнцестояния надо взять всю мелочь из своего кошелька и спрятать под порогом жилища.

Считается, что любое желание, загаданное в день летнего солнцестояния, – обязательно исполнится. Утром нужно подойти к окну и, глядя на солнце, произнести: "Солнышко-батюшка, солнышко красное, помоги мне в деле моем, исполни мечту мою, светом ярким освети, лучом согрей". После этого нужно загадать желание. Говорят, что оно должно исполниться в течение года.



Ритуалы в день летнего солнцестояния 2020