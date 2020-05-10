День матери: как украинские звезды поздравляли самых родных с праздником

Сегодня, 10 мая, отмечают День матери. По этому случаю звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с самыми родными и выражают благодарность и любовь.

Второе воскресенье мая особенное для матерей. Они дарят новые жизни и ежегодно в этот день слышат приятные слова в свой адрес от самых дорогих – детей. Украинские знаменитости не обошли вниманием сегодняшний праздник и поздравили своих мамочек.

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Джамала

"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете – это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой – это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты – Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама! " – написала в публикации артистка.

Вера Кекелия

"Сегодня впервые я праздную День матери в роли мамы, а малыш обживает свою первую комфортную машину. Всех мам поздравляю с этим праздником! Здоровья вам, вашим прекрасным детям и крепких отношений в семье", – написала певица.

Юлия Санина

"С Днем матери!" – коротко подписала семейную фотографию солистка группы The Hardkiss.

Владимир Остапчук

"Дорога Инна Владимировна, мама, с праздником тебя. Когда у меня самого появились дети, я понял, что быть отцом – это работа, с которой ты никогда не можешь уволиться. Ты не можешь прийти с заявлением и попросить компенсацию на месяц. Быть мамой – это на всю жизнь. И свою сложную работу ты, мама, выполнила на отлично. Ведь кроме нас троих ты еще школьная мама, поэтому можешь гордиться тысячами своих детей. Спасибо, что научила меня главным вещам: верить в себя, никогда не сдаваться и тонко чувствовать этот мир", – написал в заметке шоумен.

Леся Никитюк

"С Днем матери, моя Кэт", – коротко подписала фото блогерша.

Катя Осадчая

"На фото максимальная концентрация мам нашей семьи. Я поздравляю своих родных бабушку и маму и всех мам мира с праздником! Пусть все бессонные ночи, недоделанные уроки, пролитый суп и разбросанные макароны, мокрые ноги и "опять без шапки" были для нас временными трудностями, о которых мы будем вспоминать с ностальгией", – трогательно написала Катя.

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Сергей Бабкин

"Я благодарен своей маме за жизнь. За ту жизнь, которой я живу сейчас, за свою семью, мою любимую работу, творчество. Все, чем я занимаюсь сейчас, тот, кем я есть и кем стал – это благодаря моей маме. Именно она с детства водила меня на всевозможные кружки, на фигурное катание, в художественную школу, на бальные танцы, в музыкальную школу. Именно она отвела меня в лицей искусств, когда я закончил 9-й класс. Это был очень значительный шаг, который изменил всю мою жизнь. Там была создана группа 5'Nizza, там я познакомился с Андреем Запорожцем. Поэтому мама – очень важный человек в моей жизни, и я верю в то, что это должен чувствовать каждый. И слава Богу, что она такая есть. На этом фото мои родные мамы", – с нежностью поздравил самую родную музыкант.

Оля Цибульская

"Какую 1 вещь твоя мама делает круче всего? Я была самой модной на дискотеке. В вязаных модных жилетках, мини-юбке в полоску, блузке с погонами. Заморские кавалеры в маленьком городке удивлялись, как и где в 90-х можно было так одеваться . А это все – моя мама. Она делала мне макияж, модные прически и перешивала на меня все свои вещи. Распустить свое, чтобы сплести детям – это точно про тебя, мама. Люблю и благодарю за все. Ты супермама, хочу быть похожей на тебя", – рассказала артистка.

Вика из группы "НеАнгелы"

"Мама, милая, родная! Поздравляю! Ты самая лучшая мама в мире! Я благодарна тебе за теплоту и доброту, которые ежедневно согревают меня, и за то, что продолжаешь хранить семейный очаг сейчас. Ты всегда пыталась порадовать меня и с оптимизмом смотрела на мир. Я этому научилась у тебя и оптимизм не раз выручал меня в трудную минуту. Мне повезло, что даже взрослую дочь ты пытаешься оберегать и помнишь, что я все равно нуждаюсь в твоей любви – она окрыляет меня", – написала в заметке исполнительница.