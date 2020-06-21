21 июня в Украине и мире отмечают День отца. В этот особый день любящие дети в очередной раз могут рассказать близким о своих чувствах, обнять и побыть рядом. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку поздравлений от звездных детей для их отцов.

Знаменитости из разных уголков мира присоединились к поздравлениям по случаю замечательного праздника. Некоторые отцы рассказывают, что для них значит этот особый статус и публикуют трогательные кадры с детьми, а некоторые принимают поздравления от детей и жен, которые выражают любовь и благодарность. Кто уже успел поделиться чувственными моментами от отцовства – читайте в материале 24 канала.

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Владимир Остапчук

"Папа – это когда ты для детей и принц и принцесса одновременно", – подписал смешное видео телеведущий.

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сегодня празднует еще и день рождения. По этому случаю его жена, певица Alyosha, поделилась чувственным фото и написала трогательное приветствие: "Каждая женщина подсознательно выбирает именно того мужчину, который будет лучшим отцом для детей. А значит и прочную опору, лучшего друга, лучшего любовника и человека, с которым хочется прожить счастливую жизнь, которому доверяет на все 100 процентов. Я невероятно счастлива, что мой любимый муж и папа наших очаровательных детей именно ты! С днем ​​рождения и с днем ​​отца, любимый Тарас Тополя".

Принц Чарльз

На официальной странице герцогов Уэльских в Инстаграме по случаю Дня отца появились архивные фотографии. На первом фото молодого принца Чарльза держит на руках его отец, герцог Эдинбургский. Рядом с ним мать принца, королева Елизавета II, которая несет его сестру, принцессу Анну. Фотография была сделана в Кларенсе в 1951 году. На другом фото принц Уэльский изображен вместе с двумя сыновьями на Кубке Поло Сиренсстер в 2004 году.

Независимо от того, как вас называют дети: отец, папа, папочка, желаем вам счастливого Дня отца!

– написали в посте.

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Петр Порошенко

Петр Алексеевич вспомнил своего покойного отца, который ушел из жизни совсем недавно: "Сегодня первый День отца, когда папы нет ... Ты для меня настоящим другом, учителем, ответственным гражданином и просто большим украинцем. Вечные ценности, которые ты исповедывал, будут жить во мне, в твоих внуках и правнуках. Благодаря тебе я умею любить людей и жизнь, верить в Бога и свои силы, защищать семью, друзей, государство, работать по зову души, сохранять достоинство во времена невзгод. Люблю тебя и очень по тебе скучаю. Если у вас есть такая возможность – обнимите ваших родных прямо сейчас и расскажите, как вы их любите. Если же ваши родители уже ушли в вечность, вспомните их и помолитесь. В этот День отца желаю всем: пусть ваши родители будут рядом как можно дольше" – надпись в публикации Порошенко.

Иван Хомячук

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поздравила своего мужа с замечательным днем. Супруги воспитывают дочь и ждут появления второго ребенка.

Дорогие наши отцы, поздравляем вас с вашим праздником. Спасибо вам большое за то, что вы есть у нас, наши защитники. Любим тебя и ценим, наш дорогой Иван Хомячук. Ты лучший папа на свете. Я благодарна судьбе, что именно ты стал отцом этой маленькой девочки. Ты – наше все. Береги себя и нас,

– трогательно написала Илона.

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Дэвид Бекхэм

Звездная жена, дизайнер Виктория Бекхэм поделилась ярким семейным фото и поздравила мужа, футболиста Дэвида Бекхэма: "С Днем отца! Мы все тебя очень любим и целуем."