Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Такой особый праздник вдохновил журналистов 24 канала на просмотр лент, в которых папы готовы преодолеть любые трудности ради своих детей.

Сильные и грозные мужчины могут измениться после рождения ребенка. Это и доказывают ленты, которые уже тронули сердца миллионов зрителей. В День отца 24 канал предлагает посмотреть милые и мотивирующие фильмы, доказывающие: папы могут все!

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"В погоне за счастьем"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Главные актеры: Уилл Смит, Джейден Смит, Тэнди Ньютон, Брайан Хау, Джеймс Карен

Многие пытаются разбогатеть, полагаясь на фортуну. А вот биржевой брокер Крис Гарднер пытается выйти из бедности упорным и кропотливым трудом. Главным мотиватором для него является сын Кристофер, который остался с отцом, когда его мама сбежала в Нью-Йорк. Главные герои пройдут немало испытаний и покажут, насколько сильны семейные связи.

Интересно, что роли Криса и его сына Кристофера выполнили реальные родственники. Уилл Смит со своим сыном Джейденом впервые работали вместе на съемочной площадке, поэтому трепетную любовь изображать им не приходилось.

Смотрите трейлер к фильму "В погоне за счастьем": видео

"Место под соснами"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,3

Главные актеры: Райан Гослинг, Брэдли Купер, Ева Мендес, Рэй Лиотта, Бен Мендельсон, Роуз Бирн

В криминальной драме каскадер Люк, выступающий на опасном шоу, узнает, что стал отцом. Его девушка родила сына, не сказав ему о беременности. Поэтому теперь молодой и бедный папа хочет сделать все для того, чтобы его семья была обеспеченной. И для этого он решается на отчаянный шаг: мужчина совершает ограбление.

Драма заставит задуматься над отношениями родителей и детей, а также последствиями своего выбора.

Смотрите трейлер к фильму "Место под соснами": видео

"Одаренная"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Главные актеры: Крис Эванс, МакКенна Грейс, Линдси Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер

В фильме "Одаренная" Фрэнк Адлер – не биологический отец девочки Мэри. Он воспитывает школьницу после смерти своей сестры. Но Мэри – не простой ребенок, она с легкостью решает самые сложные математические задачи, которые не под силу даже взрослым. Когда все советуют отдать одаренную школьницу на спецобучение в университет, Фрэнк не хочет забирать у нее детство. Он готов на все, чтобы защитить маленькую Мэри.

Смотрите трейлер к фильму "Одаренная": видео

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"2+1"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,4

Главные актеры: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран

Самуэль привык ежедневно проводить время на вечеринках и встречать все новых красавиц. Однако возвращение бывшей девушки Кристин навсегда меняет его жизнь. Она знакомит Самуэля с его новорожденной дочерью и оставляет девочку отцу. Это совсем не входило в планы ловеласа: с маленькой Глорией он отправляется в Великобританию, где налаживает жизнь с ребенком.

Смотрите трейлер к фильму "2+1": видео

"Домой"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,7

Главные актеры: Ахтем Сеитаблаев и Рэмзи Билялов

На один уровень с голливудскими лентами можно с легкостью поставить украинскую драму "Домой". Фильм рассказывает о крымском татарине Мустафе, который узнает о смерти старшего сына в Киеве. Чтобы похоронить своего первенца по традициям, он хочет привезти его тело в оккупированный Крым. Кроме этого, Мустафа забирает и младшего сына, с которым на протяжении всей дороги пытается найти общий язык.

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"Капитан Фантастик"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,9

Главные актеры: Вигго Мортенсен, Джордж Маккей, Саманта Ислер

По сюжету, главный герой Бен Кэш уже давно разочаровался в обществе и образе жизни людей, поэтому со своими шестью детьми он поселяется в лесу. Там отец с детьми охотятся, высаживают овощи и даже получают образование. Благодаря Бену все знают несколько иностранных языков, философию, историю, квантовую физику, литературу и право. Каждый день они обсуждают прочитанную книгу и получают все новые знания. И только стремление попрощаться с умершей женой заставило Бена Кэша вывезти детей из леса и показать цивилизацию. Их путешествие покорило зрителей.

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"Мы купили зоопарк"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,1

Главные актеры: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Томас Хейден Черч, Колин Форд, Мэгги Элизабет Джонс

Мир природы и отношений отца с детьми прекрасно раскрыт в фильме "Мы купили зоопарк". По сюжету, Бенджамин Ми теряет жену и остается с двумя детьми. Чтобы дочь и сын легче пережили потерю, он решает переехать в небольшую деревню, где покупает настоящий зоопарк с 200 животными. Теперь главные герои вынуждены не только налаживать свою жизнь, но и позаботиться о существах, которым не выжить без Бенджамина и его детей.

Смотрите трейлер к фильму "Мы купили зоопарк": видео