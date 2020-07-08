8 июля в Украине отмечают День семьи. Этот праздник не могли обойти вниманием журналисты LifeStyle 24, поэтому предлагаем провести вечер с хорошей семейной комедией, которая сможет рассмешить вас.

Конечно, новые фильмы о семьях часто повторяют классику мирового кинематографа. Однако это отнюдь не влияет на настроение зрителей, которые охотно просматривают такие комедии и смеются над выходками главных героев. В подборку 24 канала вошли фильмы за последние 5 лет, поэтому, если вы еще их не видели, тогда имеете прекрасную возможность сделать это, ведь ленты можно просматривать онлайн.

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"Дулитл"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 5,6

Возрастные ограничения – нет

Семейная комедия про доктора Дулитла стала любимой для многих киноманов. Поэтому в 2020 году в Голливуде презентовали продолжение знаменитой истории. По сюжету, Джон Дулитл отправляется в увлекательное путешествие на поиски чудодейственных лекарств, которые избавят королеву Англии. Сопровождают его звери, с которыми главный герой может общаться, и парень Томми, который мечтает стать ассистентом доктора Дулитла.

Смотрите трейлер к фильму "Дулитл": видео

"Шазам"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,1

Возрастные ограничения – 16+

Это супергеройская лента, которая рассказывает о проблемном подростке Билли Бетсона. За свои выходки он переходит от одной семьи к другой. И однажды главный герой получает от волшебника особую силу: теперь он может перевоплощаться в супергероя, произнеся слово "Шазам". И не успел он освоить новые способности, как его ждет поединок с опасным доктором Сиваной. И поможет ему в борьбе новая семья.

Смотрите трейлер к фильму "Шазам": видео

"Еж Соник"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Возрастные ограничения – нет

Комедийная лента "Еж Соник" сумела покорить зрителей во время проката. Сейчас же фэнтези, созданное для всей семьи, есть в украинском дубляже онлайн.

По сюжету, полицейский Том стремится сделать карьеру и покинуть маленький городок. Однако добиться успеха ему никак не удается, пока он не встречает инопланетное существо Соника. Пришелец напоминает ежа, который двигается с молниеносной скоростью. Чтобы поймать его, власть нанимает безжалостного доктора Айво, которого сыграл Джим Керри. Сумасшедший хочет захватить всю планету, а помешать ему намерен Том и Соник.

Смотрите трейлер к фильму "Еж Соник": видео

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"Хроники Рождества"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Возрастные ограничения – 12+

Хоть за окном – лето, однако не стоит отказываться от просмотра замечательной семейной комедии "Хроники Рождества". По сюжету, Тедди и Кейт хотят доказать существование Санты. Дети пробираются к его сан, чтобы снять все на видео. Однако от таких гостей Санта Клаус теряет управление и разбивает свой транспорт. Теперь Рождество оказывается под угрозой, а маленькие разбойники берутся исправлять ситуацию. Зрителей ждут увлекательные приключения, поданные авторами ленты с юмором.

Смотрите трейлер к фильму "Хроники Рождества": видео

"Семья за минуту"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Возрастные ограничения – 12+

Главные герои Пит и Элли после насмешек родственников задумываются над усыновлению ребенка. Они записываются на специальные курсы и берут на несколько месяцев сразу трех деток из приюта. И они еще не догадываются, с какими курьезами соприкоснутся благодаря Лиззи, Хуану и Лете.

Смотрите трейлер к фильму "семья за минуту": видео

"Жизнь и цель собаки"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,1

Возрастные ограничения – нет

Это превосходный семейный фильм, который рассказывает курьезную историю одной собаки Бейли. Он был лучшим другом мальчика Итана и рос вместе с ним. Однако жизнь домашнего любимца закончилась, а после перерождения он оказался у других хозяев. Так происходит несколько раз, а на протяжении комедийной ленты Бейли ищет ответ на главный вопрос: "Какова же цель его жизни". И каждый раз ответ захватывает зрителя.

В 2019 году на большой экран вышло продолжение фильма с названием "Путешествие хорошего пса".

Смотрите трейлер к фильму "Жизнь и цель собаки": видео

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"9 жизней"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,3

Возрастные ограничения – нет

Успешного бизнесмена Тома Бренда больше интересует его компания, чем семья. Поэтому главный герой часто пропускает семейные праздники и не соблюдает обещаний. Но однажды все меняется: он превращается в кота, который поселяется в своем роскошном доме и наконец проводит время с женой и дочкой. Но как теперь тому вернуть человеческий облик?

Смотрите трейлер к фильму "9 жизней": видео

"Кто в доме папа"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,2

Возрастные ограничения – 12+

Уже 8 месяцев Брэд и Сара женаты и воспитывают двух детей от первого брака женщины. Мужчина пытается подружиться с детьми, однако ему это не очень удается. Еще больше ситуация обостряется, когда к ним приезжает биологический отец детей – Дасти. С тех пор жизнь главного героя превращается в сплошную серию курьезов.

Смотрите трейлер к фильму "Кто в доме папа": видео