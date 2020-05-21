День вышиванки: как украинские звезды поздравляют с праздником

Сегодня, 21 мая, украинский народ празднует День вышиванки. По этому случаю многие люди одевают вышитую одежду, показывая свои корни. К поздравлениям приобщаются и звезды шоу-бизнеса. Они поздравляют поклонников с прекрасным весенним днем и демонстрируют свои вышиванки.

Вышиванка – это не просто элемент одежды, а настоящий оберег для многих украинцев. Ее почитают и уважают, одевают на особые даты. Люди, которые по разным обстоятельствам оказались далеко от родной Украины, показывают свои вышиванки и гордятся тем, что у их народа есть такой особый и красивый национальный костюм. А как знаменитости поздравили своих поклонников с этим замечательным праздником – читайте в материале 24 канала

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Светлана Тарабарова

"С Днем вышиванки, друзья", – коротко подписала фото певица.

Наталка Карпа

"С днем вышиванки, друзья! Горжусь, что украинка! Горжусь, что родилась в семье настоящих патриотов и создала такую же свою! Обещаю воспитывать детей в патриотическом духе! Слава Украине! Героям слава!"– написала в публикации артистка.

Лилия Ребрик

"Вышиванка – это удобно, красиво и по-особенному изысканно. С чем бы вы ее не одели, приподнятое настроение и внимание окружающих – гарантированы. С праздником, дорогие мои! С Днем вышиванки!"– поздравила поклонников Лилия.

Александр Божик

"С Днем вышиванки, друзья! Показывайте свои красивые вышиванки", – обратился к поклонникам скрипач.

Джамала

"С Днем вышиванки! Очень люблю, очень ценю! Считаю ее настоящим украшением наших женщин!"– написала Джамала.

Ирина Федишин

"Вышиванка – это формирование национального сознания, это воспитание любви к родной земле. С праздником!"– поздравила всех исполнительница.

Петр Порошенко

"С Международным днем вышивки!"– написал Петр Алексеевич.

Святослав Вакарчук

"Сегодня тот день, когда лента фейсбука становится невероятно красивой. День вышиванки, нашего генетического кода", – написал музыкант.

Елена Зеленская

"С Днем вышиванки!"– поздравила первая леди Украины.

Екатерина Бужинская

"Вся наша интернациональная семья в вышиванках! Призываем каждого сознательного гражданина к абсолютно простому поступку – одеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу. Вместе с тем, этот праздник имеет глубокий смысл. По всему миру объединяются украинцы одной идеей и показывают, что имеют собственную самоидентификацию и национальный код. В этот день стоит помнить свою национальную и гражданскую позицию,культурную образованность и духовное сознание," – обратилась к поклонникам певица.

Олег Скрипка

"Дорогие, поздравляю вас с Днем вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и во всем мире. Наш прекрасный праздник объединяет украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь. Надевайте праздничные костюмы и любуйтесь красотой мира! Желаю отличного настроения и проникновенных впечатлений!" – отметил в заметке артист.

Дзидзьо

"Поздравляю с Днем вышиванки!"– коротко написал певец.

Ирина Билык

"С Днем вышиванки, друзья!"– поздравила исполнительница.

Юрий Горбунов

"С Днем вышиванки! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно!! Моя любимая – белым по белому!" – отметил ведущий.

Катя Осадчая

"С Днем вышиванки! Это наша гордость, наша история, наш генетический код. Рада, что наши национальные наряды и национальные мотивы популярны и далеко за пределами нашей страны", – написала телеведущая.

ONUKA

"Праздник вышиванки. День, который объединяет нас вокруг украинских традиций, которые, несмотря на бурные времена, не потеряли своей красоты и величия. Из поколения в поколение. От матери к ее ребенку. Мы передаем часть нашего фольклора, обычаев, истории. С праздником! всех благ и покоя вашим родным", – трогательно поздравила с праздником певица.

Юлия Санина

"Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Субота

"С Днем вышиванки, моя Украина!" – написала красавица.