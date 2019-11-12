День Ангела Елены: поздравления и картинки с именинами

Сегодня, 12 ноября, в народном календаре почитается Елена Сербская, поэтому все женщины, которые носят это имя – отмечают День Ангела. Редакция LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям и предлагает поздравить подруг и близких красивыми картинками и поздравлениями с праздником.

Поздравление с Днем Ангела в прозе и стихах

Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!

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Дорогая Леночка, поздравляю с Днем Ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим Ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть!

***

Прекрасная Елена, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы жизненный путь твой был светлый, чтобы было у тебя много счастья и любви, желаю сиять ярким светом, будь всегда желанной, доброй, красивой, милой, очаровательной и неповторимой.

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде хай надія!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За чуйне серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — своє благословення!

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