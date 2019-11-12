День Ангела Елены: поздравления и картинки с именинами
Сегодня, 12 ноября, в народном календаре почитается Елена Сербская, поэтому все женщины, которые носят это имя – отмечают День Ангела. Редакция LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям и предлагает поздравить подруг и близких красивыми картинками и поздравлениями с праздником.
Поздравление с Днем Ангела в прозе и стихах
Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!
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Дорогая Леночка, поздравляю с Днем Ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим Ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть!
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Прекрасная Елена, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы жизненный путь твой был светлый, чтобы было у тебя много счастья и любви, желаю сиять ярким светом, будь всегда желанной, доброй, красивой, милой, очаровательной и неповторимой.
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Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
***
Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде хай надія!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За чуйне серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — своє благословення!
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