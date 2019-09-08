8 сентября – День ангела Наталии : история праздника

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День ангела Наталии 2019: традиции праздника святой Наталии
День ангела Наталии / Фото из открытых источников

Православные христиане 8 сентября чтят память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана. Оба мученика жили примерно в начале IV века недалеко от побережья Мраморного моря.

Наталия родилась и выросла в христианской семье, вышла замуж за богатого Андриана. Жили они во времена правления императора Максимиана, который преследовал христиан.

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Чтобы спастись, они скрывались в пещерах. Император Максимиан, узнав об этом, издал приказ за денежное вознаграждение искать христиан в горах. Также требовал жестоко пытать тех, кто укрывал исповедников Христовой веры.


Святые Наталия и Адриан

Итак, гонители донесли императору, что недалеко от города в одной из пещер прячутся христиане. Максимиан послал войско, которое действительно нашло 23-х христиан. Заковав их в железные кандалы, повели в город. Святых мучеников встречал сам император и повелел нещадно бить.

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28-летний святой Адриан был государственным служащим в римском имперском суде в Никомедии. Видя как мужественно ведут себя христиане, он заинтересовался верой, за которую христиане были готовы принять мученическую смерть. Когда заключенные рассказали Адриану правду Христовой веры, его сердце загорелось любовью к Христу.

В результате, он поверил в Христа. Тогда язычники схватили его и отправили в тюрьму. Наталия была вместе с мужем в тюрьме. Андриана подвергали разным мучениям, и все это время рядом с ним находилась его жена, которая также заслужила мученический венец.

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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