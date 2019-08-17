День бездомных животных: 5 причин взять любимца из приюта

Международный день бездомных животных отмечают ежегодно в третью субботу августа. Он начал отмечаться в 1992 году при поддержке Международного общества прав животных (ISAR). В 2019 День бездомных животных приходится на 17 августа.

День бездомных животных является поводом вспомнить о большом количестве животных с трагической судьбой, ведь эта проблема является очень распространенной во многих странах. Первые законы о защите животных появились в Великобритании в 1822 году. Также в 1939 году в нацистской Германии приняли закон о защите животных, в котором говорилось, что "в новом Рейхе нет ни малейшего места для жестокости по отношению к животным".

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Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку лаконичных и понятных причин, почему каждый может взять беспризорное животное из приюта и спасти ему жизнь.

5 причин, почему надо взять животное из приюта

Вы спасете жизнь

В Украине крайне мало специализированных приютов для животных. И даже те, что есть, не способны забрать всех животных с улицы. Кроме того, люди часто бросают домашних любимцев. Если вы возьмете животное из приюта, вы спасете ему жизнь и освободите место для другого животного.



День бездомных животных / Unsplash

Вы найдете настоящего друга

Животное из приюта станет вашим настоящим и преданным другом. Вы всегда будете иметь хорошую компанию и не останетесь одиноким.



День бездомных животных / Unsplash

Это бесплатно

В украинских приютах взять животное домой можно бесплатно. Вы получите хорошее, здоровое, привитое, стерилизованное домашнее животное без лишних затрат.



День бездомных животных / Unsplash

Ваша мебель будет целой

Большинство животных из приютов уже не в возрасте щенка или котенка. Им уже неинтересно играть обивкой вашего дивана.



​День бездомных животных / Unsplash



Это плюс к вашей карме

Взяв животное из приюта, вы сделаете действительно хороший поступок. А эндорфины (гормоны счастья) от добрых поступков простимулируют вас на новые свершения.



​День бездомных животных / Unsplash