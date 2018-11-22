День благодарения 2018: как празднуют Ева Лонгория, Кайли Дженнер и другие знаменитости
В четвертый четверг ноября традиционно в США празднуют День благодарения. В этом году событие отметили 22 ноября.
Звезды не только рассказали о своих празднествах на страницах в Instagram, но и поблагодарили близких людей за их поддержку и любовь.
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К примеру, супермодель Джиджи Хадид опубликовала фотографии со своих путешествий и поблагодарила за каждый момент своей жизни.
"Спасибо за вашу поддержку и любовь! Счастливого Дня благодарения тем, кто празднует", – написала модель.
Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи поблагодарила за то, что в этом году впервые стала мамой.
"Это был самый волшебный год в моей жизни – мой мальчик родился и я вышла замуж за любовь своей жизни", – заявила она.
Не одна Кьяра отпраздновала День благодарения в семейном кругу. Популярная звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер тоже опубликовала теплый черно-белый снимок с возлюбленным Трэвисом Скоттом и их общим ребенком.
Не забыли поздравить поклонников в социальных сетях Риз Уизерспун, Кайя Гербер и другие знаменитости.
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