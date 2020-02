75 лет со дня рождения Боба Марли: 10 песен исполнителя, которые изменили мир

6 января 1945 года родился известный музыкант, гитарист, вокалист и композитор Боб Марли. Поэтому в день его рождения редакция LifeStyle 24 вспоминает знаменитые хиты ямайского музыканта, которого знают во всем мире.

В 1963 году Боб вместе с друзьями создал группу The Wailers. В 1973 году группа записала дебютный альбом Catch a Fire на студии Island Recrords. После этого Боб Марли стал мировой знаменитостью, а его песни – символом борьбы за расовое равноправие. По итогам 1976 года авторитетный журнал Rolling Stone присудил группе Боба Марли звание лучшей группы, а в 1978 году Боб Марли был удостоен Медали Мира ООН.

Несмотря на то, что ямайский музыкант ушел из жизни в 36-летнем возрасте, популярность он не теряет сих пор. Его песни остаются самым популярным регги в мире. Безумная любовь к музыке Боба Марли и колоритные мелодии покорили не одного слушателя. Он навсегда запечатлелся в памяти поклонников, ведь всегда выступал против расизма, умственного рабства и угнетения своего народа.

Мы решили вспомнить 10 ярких и вдохновляющих песен Боба Марли, которые изменили мир.

No woman, no cry: смотрите видео онлайн

Could you be loved: смотрите видео онлайн

One love: смотрите видео онлайн

I Shot The Sheriff: смотрите видео онлайн

Jamming: смотрите видео онлайн

Is This Love: смотрите видео онлайн

Buffalo Soldier​: смотрите видео онлайн

Positive Vibrations​: смотрите видео онлайн

Get Up, Stand Up: смотрите видео онлайн

A lalala long: смотрите видео онлайн