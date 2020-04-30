Лучшие пляжи Черного моря: где отдохнуть этим летом

Об открытии летнего сезона говорить пока рано, ведь карантин в Украине еще продолжается. Однако, если его отменят вовремя, то насладиться Черным морем этим летом, вероятно, мы все же сможем. Редакция LifeStyle 24 подобрала великолепные пляжи для семейного отдыха.

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, желание людей путешествовать останется неизменным, сообщает LifeStyle 24. После завершения карантина люди захотят отдохнуть, ведь огромное количество украинцев вынуждены были ограничить передвижение и преимущественно сидеть дома. Предлагаем вам список самых интересных пляжей Черного моря, который пригодится для планирования отпуска в 2020 году.

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Одесса: "Ланжерон" и "Аркадия"

Одесса, которой есть чем удивить – пляжи города тянутся вдоль берега на 30 километров. Один из самых популярных пляжей – "Ланжерон".

Этот пляж – один из наиболее благоустроенных для отдыха. Здесь немало кафе и ресторанов, где можно вкусно поесть, почти не отходя от моря.



Пляж "Ланжерон" прекрасно обустроен для отдыха

Кроме того – это отличный вариант для семей с детьми. На территории пляжа обустроены несколько детских площадок, здесь есть веревочный парк, бассейн и дельфинарий. Кроме того, здесь можно взять напрокат лодку, катамаран и другие средства для плавания.

Если вы любите развлечения и тусовки, "Аркадия" – это место именно для вас. После 22:00 он становится центром ночной жизни Одессы. Именно в Аркадии расположены самые известные клубы города – "Ибица", "Итака", "Вестерн" и другие.



Пляж "Аркадия" привлекает заведениями с зажигательными вечеринками

Большинство зон пляжа "Аркадия" – платные, но есть и бесплатные. К слову, песчаный пляж расположен в дельте высохшей реки. Здесь есть душевые кабинки с пресной водой, камеры хранения, WC, а также шезлонги и зонты напрокат.

Одесская область: Затока и Курортное

50 километров от Одессы, и вы в Затоке – одном из самых известных курортов на берегу Черного моря, расположенном на Будакской и Каролино-Бугазской косах. Песчаные пляжи Затоки шириной в 50 метров тянутся на 5 километров.

Поселок универсален, ведь здесь есть места как для активного отдыха, так и для спокойного семейного.



Песчаные пляжи Затоки тянутся на 5 километров

Неподалеку от Одессы спрятался настоящий райский уголок – поселок Курортное. Живописная местность привлекает и латвийцев, и граждан Молдовы и Беларуси.

Городок размещен на высоком обрыве на берегах Черного моря и Будакского лимана, с которого открываются удивительные пейзажи. И до такой красоты – всего 2-3 часа езды на авто из Одессы.



Пляжи поселка Курортное привлекают отдыхающих живописной местностью

Здесь значительно спокойнее, чем в Затоке. Есть немало пансионатов, квартиры в аренду и место под палаточный городок – выбирайте, что вам больше по вкусу. А еще здесь частенько можно увидеть дельфинов.

Херсонщина: остров Джарылгач и Скадовск

Остров Джарылгач – настоящее открытие для тех, кто любит отдых на дикой природе. Это самый большой необитаемый остров в Европе, площадью в 56 кв. км. Расположен он в Каркинитском заливе Черного моря. Добраться на остров из Скадовска можно на катере или теплоходе.

Джарылгач еще и уникален тем, что это место перелета птиц. С 2009 года здесь находится Джарылгачский национальный природный парк. Здесь около 200 лиманных озер, вода которых имеет высокое содержание йода и брома.



Джарылгач – крупнейший незаселенный остров в Европе

Для туристов обустроен палаточный городок. А еще на острове стоит маяк, которому уже более 100 лет. Одним словом – настоящий райский уголок, где можно сполна ощутить гармонию с природой.

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Скадовск – популярен для отдыха среди семей с маленькими детьми. Пляжи Скадовска достаточно пологие, а море – теплое. Кроме того, Скадовск известен как лечебный и оздоровительный центр – на территории курорта расположено около 100 оздоровительных учреждений.

Большинство песчаных пляжей бесплатные, к морю ведет лестница с удобным спуском.



Скадовск – идеальное место для отдыха семей с маленькими детьми

Николаевщина: Очаков и Коблево

Два часа от Николаева – и вы в Очакове, песчаные пляжи которого имеют пологое дно и тянутся вдоль всего побережья. Очаков славится богатыми ресурсами минеральных вод и лечебных грязей.

Здесь много живописных обрывов, песчаные косы и мелководные заливы, в которых хорошо прогревается вода. Большинство пляжей бесплатные, здесь есть водные аттракционы и аквапарк.



Очаков славится минеральными водами и лечебными грязями

Между Одессой и Николаевом расположен один из крупнейших черноморских курортов в Украине – Коблево.

Местность окружена сосновым лесом и прилегает к Тилигульскому лиману с лечебными грязями. Песчаные пляжи тянутся на 6 км, здесь есть аквапарк и парк аттракционов.



Коблево – один из самых больших черноморских курортов в Украине

Если вы устали от моря и шумных дискотек, то отсюда можно поехать на экскурсию в древний город Ольвия, заповедник "Асканию Нову" или просто в Одессу или Николаев. А еще Коблево – один из самых известных винодельческих центров Украины.