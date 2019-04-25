День дочери: самые известные потомки звездных родителей

Все родители в Украине и мире отмечают День дочери сегодня, 25 апреля. По случаю теплого семейного праздника LifeStyle 24 сделал подборку знаменитых дочерей звездных родителей, которые уже заявили о себе всему миру.

Наверное, для мамы нет такого человека, как дочь, ведь о ней она может без остановки рассказывать своим знакомым, хвастаться ее снимками и достижениями, а также помогать ей реализовать себя в максимально комфортной для нее области. Даже больше, если есть такая возможность – научить всему, что умеешь сам. Так, сегодня, в День дочери, LifeStyle 24 подготовил для вас подборку юных отпрысков знаменитых родителей.

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Кайя Гербер

17-летняя дочь знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд уже давно покоряет подиумы и камеры фэшн-фотографов. Впервые на подиуме Кайя Гербер появилась в сентябре 2017 года, в возрасте 16 лет, и после своего дебюта сразу смогла стать звездой таблоидов и популярных глянцев. Однако, как утверждает Синди Кроуфорд, она не покупает дочери места на обложках глянцев, ибо если бы и была такая возможность, она бы это сделала ни для кого другого, как для себя.

Лила Грэйс Мосс

Несмотря на свой юный возраст, 16-летняя дочь Кейт Мосс Лила Грэйс также успела ворваться в fashion-индустрию. Девушка также дефилирует по подиуму в нарядах от люксовых брендов. В октябре 2018 года звездная дочка стала лицом бренда Marc Jacobs, а в ноябре впервые снялась для обложки глянца без знаменитой матери.



Кейт Мосс с дочкой Лилой / Getty Images

Дева Кассель

Пока что 14-летняя Дева Кассель не достигла такого высокого профессионального уровня в модельном бизнесе как Кайя Гербер или Лила Грэйс Мосс, но стоит отметить, что у нее в запасе есть еще несколько лет. Звездная мама, Моника Беллуччи, сильно оберегала свою дочь от папарацци и светской жизни, поэтому вообще не публиковала с ней фотографий в социальных сетях. Однако репортерам все-таки удалось подхватить красавицу Деву Кассель во время ее первого серьезного сотрудничества. Девушка снялась в рекламной кампании для Dolce & Gabbana, на презентацию которой ждут все фанаты.



Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest



Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Лили-Роуз Депп

Об этой 19-летней красавице модный мир говорит уже давно. В декабре 2016 года Лили-Роуз впервые вышла на подиум и это сразу был показ Chanel. Ей удалось попасть в самое яблочко и сразу громко о себе заявить. На сегодня дочь Джонни Деппа является одной из самых востребованных юных моделей и активно принимает предложения по сотрудничеству и съемкам для глянцев.



Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз / People



Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз / Коллаж: LifeStyle 24

Норт Уэст

Несмотря на свой слишком юный возраст, 5-летняя дочь Ким Кардашян и Канье Уэста уже стала настоящей звездой. Вскоре девочка станет видеоблогером, а также она уже успела предстать на обложке глянца без звездной мамы.

Злата Митчелл

Старшей дочери Ольги Фреймут лишь недавно исполнилось 13 лет, однако она уже имеет свою аудиторию поклонников и развивается в различных сферах. Так, в мае 2018 года Злата Митчелл выпустила свою первую коллекцию одежды, а также она часто делится снимками и видеороликами с соревнований по танцам.

Мария Полякова

Длинные ноги, высокий рост и тонкая талия Марии Поляковой также обеспечили ей открытую дорогу в модельный бизнес. Так, 14-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой недавно дефилировала по подиуму Недели моды.