День Достоинства и Свободы: кто из украинских известных людей отдал дань событиям на Майдане

В Украине 21 ноября отмечают день Достоинства и Свободы. Именно в этот день в 2013 году на Майдане начался массовый протест. Как украинские знаменитости чтят патриотизм и мужество граждан, которые стали на защиту демократических прав и свобод человека, – смотрите в подборке LifeStyle 24.

День Достоинства и Свободы: звезды отдали дань событиям на Майдане

Елена и Владимир Зеленские

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Президент Украины заявил, что достоинство и свобода – "неотъемлемые составляющие нашего ДНК, именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах". Правда, в этой борьбе, Украина заплатила наивысшую возможную цену – человеческие жизни.

День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободном, демократическом и процветающем государстве,

– написал глава государства.

Зеленский добавил, что на месте гибели Героев Небесной Сотни появится Музей Революции Достоинства. "Но для чествования памяти каждого погибшего музея недостаточно. Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил он.

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Янина Соколова

"Моя страна запуталась и потеряла достоинство. Она устала, махнула рукой и пошла спать. Время просыпаться...Не молчать... Мы – нация повстанцев. Мы имеем дух свободы в жилах, который невозможно искоренить. И достоинство. А значит самодостаточность и твердость в убеждениях и ценностях. Каким бы ни был соперник. В этом наша сила", – заявила украинская журналистка.

Виктор Бронюк

Лидер группы "ТІК" отметил, что Евромайдан или Революция Достоинства многому научили украинцев. Арист опубликовал видео исполнения гимна Украины.

"Мы никогда не будем такими, как раньше! Никогда не сможем гулять по центру нашего Киева спокойно! Никогда больше не сможем слушать гимн нашей страны без дрожи в сердце", – добавил Бронюк.

Шоу "Варьяты"

"Достоинство, любовь к Родине, жажда самостоятельности и независимости, уважение к себе и истории своей страны – оно либо есть, либо нет. Цените свободу!"– говорится на странице украиноязычного юмор-шоу.

Что известно о Дне Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две крупные революции. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом за 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.