День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев

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День Екатерины 2018: что нельзя делать 7 декабря 2018 - приметы праздника
День святой Екатерины 2017 / Фото из открытых источников

День святой великомученицы Екатерины отмечают каждый год 7 декабря. Этот день официально не является выходным, однако принято ходить в церковь на богослужение.

День святой Екатерины 2017: история праздника

Согласно преданию считается, что Екатерина была очень умной, красивой и имела незаурядные таланты. Однако ей не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере.

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Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. Тогда он увидел Екатерину, красота которой пленила императора. По поверьям, император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Между тем Екатерина убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили.

Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

День святой Екатерины 2017: традиции праздника

Праздник Екатерины считали пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Народные приметы на День Екатерины

Если погода на Екатерины будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.

Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.

Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

Круги вокруг Луны предвещают мороз.

Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.

Что нельзя делать в праздник Екатерины

Так как Екатерины выпадает на Рождественский пост, нельзя было танцевать, но вот петь и веселиться не запрещалось, особенно это касалось молодежи. Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить. Также стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это каши и борщ.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Религия Food and Drinks Традиции Путешествия
Источник: 24 Канал
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