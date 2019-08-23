День флага 2019: как Святослав Вакарчук, Дзидзьо и другие звезды поздравили украинцев

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День флага 2019: как звезды поздравляют украинцев
День флага 2019: как звезды поздравляют украинцев / amazing-ukraine.com

Накануне Дня Независимости в Украине отмечают еще один национальный праздник – День флага. Знаковое событие не обошли знаменитости, которые один за другим приветствовали фанатов в сети.

Святослав Вакарчук

"Поздравляю всех нас с Днем государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь!" – написал политик и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Дзидзьо

"Есть у меня своя семейная история о нашем украинском флаге. В 1990 году папа подарил мне флаг Украины. Это был детский флажок на деревянной палочке, совсем небольшой. Папа сказал: "Сын, скоро будет Украина! .." Я очень радовался этому подарку , бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать, клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего отца – "скоро будет Украина" – но знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне по вечерам бабушка Екатерина, и моим ощущениям радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня ... С Днем национального украинского флага поздравляю всех нас и тебя, моя единственная и родная Украина", – поделился трогательной историей Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

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Ирина Билык

Ирина Федишин

Александра Кучеренко

"Какая же удивительная наша страна! Пусть у нее будет больше побед, чтобы мы, украинцы, в очередной раз могли поднять наш флаг! С Днем флага Украины, друзья", – написала телеведущая Александра Кучеренко.

Ольга Сумская

 

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Теги: Святослав Вакарчук - новости LifeStyle День Независимости Ирина Билык Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
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