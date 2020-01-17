24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Энди Уорхол или Иван Труш: как хорошо ты знаешь легендарных украинских художников

745 Читати новину українською
День художника / 24 Канал

17 января в Украине отмечают 151 год со дня рождения выдающегося художника Ивана Труша. Работами этого мастера пейзажей восхищается весь мир. По случаю знаковой даты журналисты LifeStyle 24 предлагают проверить свои знания украинского искусства.

У нас є свої "Пікассо", "Ван Гоги", "Рембрандти" і "Ренуари". Ви знаєте, що ви знаєте найвідоміших українських художніків? Ми пропонуємо перевірити свої знання про мистецтвознавство в тесті.

Читайте також: 24 українських художника. Я знаю во всім мире

 

 

Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака
сегодня
1254
Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Исскусство Тесты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
16 января 17:27 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 2104
16 января 10:24 Кейт Мосс празднует день рождение: 5 обложек глянцев с супермоделью
Марта Вересюк 472
16 января 09:26 Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые следует знать
2344
15 января 19:32 "Под водой": на дне океана с Кристен Стюарт
Юлія Ліпенцева 229
15 января 16:30 Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание
Юлія Турелик 12403
Новости
Больше новостей
Залиште відгук