Энди Уорхол или Иван Труш: как хорошо ты знаешь легендарных украинских художников

17 января в Украине отмечают 151 год со дня рождения выдающегося художника Ивана Труша. Работами этого мастера пейзажей восхищается весь мир. По случаю знаковой даты журналисты LifeStyle 24 предлагают проверить свои знания украинского искусства.

У нас є свої "Пікассо", "Ван Гоги", "Рембрандти" і "Ренуари". Ви знаєте, що ви знаєте найвідоміших українських художніків? Ми пропонуємо перевірити свої знання про мистецтвознавство в тесті. Читайте також: 24 українських художника. Я знаю во всім мире